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Барселона сообщила о травме Месси

Барселона сообщила о травме Месси
15:53 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Аргентинец пропустит первые полноценные тренировки с командой.

Официальный сайт Барселоны опубликовал заявление, в котором сообщается, что форвард команды Лионель Месси получил повреждение правого квадрицепса.

"У капитана Барсы Лео Месси небольшая травма правого квадрицепса, и он тренируется изолированно, выполняя особые упражнения, чтобы избежать ненужных рисков, учитывая то, что осталось всего восемь дней до возвращения на поле. Он должен быть в состоянии присоединиться к своим товарищам по команде через несколько дней".

Кроме того, каталонцы сообщают, что вся команда, помимо игроков в лазарете, вернулась к полноценному тренировочному процессу.

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Ранее сам аргентинский футболист высказал свое мнение о последствиях пандемии коронавируса, заявив, что мир уже не будет прежним.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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