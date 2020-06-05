Барселона вновь начнет с Месси переговоры о контракте

Новости спорта:Каталонцы настроены как можно быстрее решить вопрос с новым соглашением.

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу хочет в ближайшее время возобновить переговоры с нападающим Лионелем Месси о новом контракте, сообщает Marca.

По данным источника, сам аргентинский футболист планирует обсудить новое соглашение с клубом уже после завершения сезона. Напомним, текущий договор истекает в июне 2021 года.

Отмечается, что Месси готов оставаться в команде и в дальнейшем, но намерен продлить контракт не более, чем на один год. Кроме того, форвард хочет сохранить право на бесплатный уход из клуба будущим летом.

Ранее сообщалось, что нападающий получил небольшое повреждение, из-за чего пропустит полноценный тренировки с командой.