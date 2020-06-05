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Во Франции открывается футбольное трансферное окно

Во Франции открывается футбольное трансферное окно
16:51 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Трансферное окно во Франции откроется в понедельник, 8 июня.

Соответствующее решение было принято сегодня Советом директоров Профессиональной футбольной лиги Франции.

Временные рамки трансферного окна пока не определены, дата его закрытия должна быть согласована с ФИФА.

В конце марта чемпионат Франции был досрочно завершен в связи с глобальной эпидемией COVID-19 и последовавшим за ней запретом на проведение массовых мероприятий в стране.

Чемпионом Франции стал ПСЖ, к моменту остановки сезона опережавший ближайшего преследователя на 12 очков. Покинули Лигу 1 Амьен и Тулуза, их места в элите французского футбола заняли Лорьян и Ланс.

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Сезон 2020/21 во Франции планируют начать 23 августа. Официально календарь утвердят по итогам заседания исполкома УЕФА, который состоится 17 июня.

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Франция, Футбол, Трансферное окно, Новости футбола.
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