Во Франции открывается футбольное трансферное окно

Новости спорта:Трансферное окно во Франции откроется в понедельник, 8 июня.

Соответствующее решение было принято сегодня Советом директоров Профессиональной футбольной лиги Франции.

Временные рамки трансферного окна пока не определены, дата его закрытия должна быть согласована с ФИФА.

В конце марта чемпионат Франции был досрочно завершен в связи с глобальной эпидемией COVID-19 и последовавшим за ней запретом на проведение массовых мероприятий в стране.

Чемпионом Франции стал ПСЖ, к моменту остановки сезона опережавший ближайшего преследователя на 12 очков. Покинули Лигу 1 Амьен и Тулуза, их места в элите французского футбола заняли Лорьян и Ланс.

Сезон 2020/21 во Франции планируют начать 23 августа. Официально календарь утвердят по итогам заседания исполкома УЕФА, который состоится 17 июня.