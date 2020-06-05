СМИ: Шевченко проработает в сборной Украины до конца ЧМ-2022

Новости спорта:Андрей Шевченко продолжит работу со сборной Украины.

Как стало известно Sport.ua, в воскресенье на Конгрессе УАФ, который состоится во Львове, Андрей Шевченко подпишет новый контракт с УАФ. Наставник сборной Украины поставит подпись под соглашением на 2,5 года – до завершения чемпионата мира в Катаре.

Нынешнее соглашение Шевченко заканчивается в июле 2020 года. Контракт был подписан до завершения чемпионат Европы-2020, который из-за пандемии коронавируса был перенесен на один год.

Отметим, что ЧМ-2020 запланирован в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Ранее сообщалось, что канадское пиво назвали в честь Шевченко.