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Лампард и Чех уговорили Вернера на трансфер в Челси

Лампард и Чех уговорили Вернера на трансфер в Челси
19:23 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Легенды клуба сыграли решающую роль в вопросе перехода немца.

Ничего уже не угрожает переходу Тимо Вернера в Челси, сообщает The Telegraph.

По информации источника, ключевую роль в переходе 24-летнего форварда сыграли Фрэнк Лампард и Петр Чех.

В феврале англичанин и чех отправились в Германию, в результате чего сумели произвести впечатление не только на Вернера, но и на его семью и окружение. 

Лампард хочел заполучить немца еще в январе, но тот не хотел покидать РБ Лейпциг посреди сезона.

"Если это правда": Тренер Баварии поздравил Челси с подписанием Вернера

Ожидается, что Вернер подпишет соглашение на пять лет с заработной платой 170-200 тысяч фунтов за неделю.

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ФК Челси, Футбол, Новости футбола, Тимо Вернер.
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