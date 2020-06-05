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Челси близок к подписанию защитника сборной Англии

Челси близок к подписанию защитника сборной Англии
19:27 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Лондонский "Челси" наиболее активно ведет себя на трансферном рынке.

После слухов о скором трансфере немецкого форварда, появилась информация о другом вероятном переходу.

Как сообщает Goal, лондонский клуб хочет усилить этим летом левый фланг обороны. Руководство команды намеренно не пожалеть денег на Бена Чилвелла, который успешно играет за "Лестер".

Англичанин уже дал свое согласие на возможный переход. Всего трансфер может обойтись лондонцам в 80 миллионов фунтов. Имеют они и план Б - сейчас клуб следит за Николасом Тальяфико, который закрывает левую бровку в "Аяксе".

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На счету Чилвелла в этом сезоне 28 матчей. Его контракт с "лисами" истекает в 2024-м году.

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Сборная Англии, ФК Челси, Футбол, Новости футбола, ФК Лестер Сити, Бен Чилвелл.
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