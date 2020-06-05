Александрия отказалась от тренировок в Киеве перед игрой с Динамо

Новости спорта:Игра состоится в воскресенье, 7 июня

«Александрия» приняла решение отказаться от тренировок в Киеве накануне матча 25-го тура УПЛ с «Динамо».

6 июня александрийцы проведут тренировку у себя дома, после чего отправятся в Киев двумя автобусами, как предписано в рекомендациях соответствующих инстанций – МОЗ и УАФ.

Также команда не будет проводить традиционную прогулку в день матча, поскольку тренерский штаб запретил футболистам выходить из отеля, рекомендуя находится в своих комнатах.

Обратно в Александрию гости в полном составе отправятся с НСК «Олимпийский» сразу после окончания матча теми же двумя автобусами.

Напомним, матч «Динамо» – «Александрия» состоится в воскресенье, 7 июня, на НСК «Олимпийский». Начало встречи в 17:00.