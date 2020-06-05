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Нападение на автобус Бенфики попало на видео

Нападение на автобус Бенфики попало на видео
21:33 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Нападение произошло после неудачного домашнего матча команды против «Тонделы».

В соцсетях появилось видео атаки на автобус португальской «Бенфики». Группа неизвестных агрессивных людей после неудачного домашнего матча команды против «Тонделы» (0:0) забросала камнями транспортное средство.

Травмы от осколков получили двое игроков – Андрия Живкович и Юлиан Вайгль, которые были доставлены в больницу. «Бенфика» выпустила официальное заявление, в котором осудила нападение и призвала найти и наказать всех виновных.

«Бенфика» ведет борьбу с «Порту» за чемпионство, обе команды набрали по 60 очков в турнирной таблице.

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ФК Бенфика, Футбол, Видео, Новости футбола, Нападение на автобус Бенфики.
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