Нападение на автобус Бенфики попало на видео

Новости спорта:Нападение произошло после неудачного домашнего матча команды против «Тонделы».

В соцсетях появилось видео атаки на автобус португальской «Бенфики». Группа неизвестных агрессивных людей после неудачного домашнего матча команды против «Тонделы» (0:0) забросала камнями транспортное средство.

Травмы от осколков получили двое игроков – Андрия Живкович и Юлиан Вайгль, которые были доставлены в больницу. «Бенфика» выпустила официальное заявление, в котором осудила нападение и призвала найти и наказать всех виновных.

Sou Portista, mas o que aconteceu no Benfica é uma vergonha para o nosso país. Acho que as pessoas levam o gosto por um clube demasiado a sério.

Vamos pôr o futebol português melhor, mesmo que seja uma missão impossível.#Benfica #benficaTondela pic.twitter.com/1T5bBcJEJo — StellaPolaris13 (@SPolaris13) June 4, 2020

«Бенфика» ведет борьбу с «Порту» за чемпионство, обе команды набрали по 60 очков в турнирной таблице.