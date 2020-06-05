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В Серии А разрешили по пять замен до конца сезона 2019/20

В Серии А разрешили по пять замен до конца сезона 2019/20
22:45 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Федерация футбола Италии разрешила клубам проводить по пять замен в матче до конца сезона 2019/20.

Постановление распространяется на все национальные соревнования. Отмечается, что замены можно проводить в три временных слота, исключая перерыв между таймами.

Если играющие команды проведут замены одновременно, то это будет считаться одним из трех интервалов. В Кубке Италии команды получат дополнительный четвертый слот в случае овертайма.

Сезон в Италии возобновится полуфинальными матчами национального кубка 12 и 13 июня. Первыми после трехмесячного перерыва на поле выйдут Ювентус и Милан, на следующий день путевку в финал оспорят Наполи и Интер.

Серия А официально возобновится 20 июня

Напомним, Серия А ушла на вынужденную паузу в начале марта.

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Италия, Серия А, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
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