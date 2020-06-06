Президент ФИФА: Здоровье людей должно быть на первом месте

Новости спорта:Глава ФИФА Джанни Инфантино анонсировал план изменений в мировом футболе, календаре и финансовой политике.

Президент ФИФА Джанни Инфантино намерен представить план по возобновлению мирового профессионального футбола в ближайшее время. Обсудить варианты решения возникших проблем чиновник пригласил игроков, тренеров и руководителей клубов и федераций. Видео с обращением Инфантино разослал во все национальные ассоциации мира.

«Хочу напомнить, что здоровье людей должно быть на первом месте. Мы внедрили возможность проведения пяти замен именно для того, чтобы обезопасить от травм игроков. Другие решения также следует принимать в соответствии с рекомендациями медиков в каждой стране».

«Не существует единственного верного решения для всех ситуаций. Каждая страна отличается и имеет свой контекст. Но совместно следует принять общее решение, которое будет учитывать интересы всех и уважать национальные особенности».

«Нашим приоритетом стало возвращение элитного клубного футбола. Однако следует помнить и о сборных, о женском футболе, молодежных командах и любительских лигах».

«Мы близки, чтобы представить план по возобновлению мирового футбола. Свое мнение должны высказать футбольные лидеры, руководители, игроки, тренеры и все заинтересованные люди. Я организую серию телематических обсуждений, чтобы можно было услышать разные предложения».

«Как решить проблему большого количества игр? Сколько матчей футболист сможет сыграть в сезоне? Как согласовать мировой календарь?»

«Также нам необходимо принять новые правила финансовой деятельности, от ограничения зарплат до трансферных сборов», — заключил президент.

В марте ФИФА выделила 10 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом. Для преодоления финансового кризиса из-за пандемии Федерация выделила национальным ассоциациям около 150 миллионов долларов.