Трубин в воротах Шахтера на матч с Десной

Новости спорта:Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать пятого тура Украинской Премьер-лиги между донецким Шахтером и черниговской Десной.

После триумфа в матче против принципиального соперника на прошлых выходных, действующий чемпион Украины вновь выйдет на поле столичного НСК "Олимпийский" в качестве хозяина арены. Донецкому Шахтеру будет противостоять один из претендентов на "серебряную" строчку турнирной таблицы, однако Луиш Каштру все равно пошел на эксперименты, выставляя стартовый состав своей комнады на предстоящую встречу. Так, юный Анатолий Трубин получил место на линии ворот, в полузащите сыграет отправивший последний мяч в ворота Динамо Маркос Антонио, а нападение возглавит Фернандо.

Несмотря на победу в игре против Колоса (2:0), Десна так же не осталась в стороне от скромной ротации — Орест Кузик заменит Алексея Гуцуляка на левом фланге полузащиты.

Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко — Марлос, Маркос Антонио, Алан Патрик, Тайсон — Фернандо.

Запасные: Пятов, Болбат, Витао, Коваленко, Тете, Соломон, Коноплянка, Пихаленок, Мораес.

Десна: Паст — Фаворов, Тамм, Имереков, Мостовой — Огиря — Калитвинцев, Тотовицкий, Домбровский, Кузик — Филиппов.

Запасные: Литовка, Ермаков, Картушов, Хлебас, Гитченко, Старенький, Будковский, Западня, Шевцов.

Матч Шахтер — Десна начнется в 17:00 по киевскому времени.