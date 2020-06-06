Скачать
Суббота, 06.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Президент ФИФА: Здоровье людей должно быть на первом месте
Президент ФИФА: Здоровье людей должно быть на первом месте
Роналду первым из футболистов заработал миллиард долларов
Роналду первым из футболистов заработал миллиард долларов
Майкл Джордан vs расизм: легенда баскетбола дает 100 млн долларов
Майкл Джордан vs расизм: легенда баскетбола дает 100 млн долларов
Заря - Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
Заря - Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)

Трубин в воротах Шахтера на матч с Десной

Трубин в воротах Шахтера на матч с Десной
16:31 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать пятого тура Украинской Премьер-лиги между донецким Шахтером и черниговской Десной.

После триумфа в матче против принципиального соперника на прошлых выходных, действующий чемпион Украины вновь выйдет на поле столичного НСК "Олимпийский" в качестве хозяина арены. Донецкому Шахтеру будет противостоять один из претендентов на "серебряную" строчку турнирной таблицы, однако Луиш Каштру все равно пошел на эксперименты, выставляя стартовый состав своей комнады на предстоящую встречу. Так, юный Анатолий Трубин получил место на линии ворот, в полузащите сыграет отправивший последний мяч в ворота Динамо Маркос Антонио, а нападение возглавит Фернандо.

Несмотря на победу в игре против Колоса (2:0), Десна так же не осталась в стороне от скромной ротации — Орест Кузик заменит Алексея Гуцуляка на левом фланге полузащиты.

Президент ФИФА: Здоровье людей должно быть на первом месте

Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко — Марлос, Маркос Антонио, Алан Патрик, Тайсон — Фернандо.

Запасные: Пятов, Болбат, Витао, Коваленко, Тете, Соломон, Коноплянка, Пихаленок, Мораес.

Десна: Паст — Фаворов, Тамм, Имереков, Мостовой — Огиря — Калитвинцев, Тотовицкий, Домбровский, Кузик — Филиппов.

Запасные: Литовка, Ермаков, Картушов, Хлебас, Гитченко, Старенький, Будковский, Западня, Шевцов.

Матч Шахтер — Десна начнется в 17:00 по киевскому времени. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, ФК Десна, Новости футбола, Шахтер - Десна.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чемпионка Европы выпала с 16-го этажа и погибла
02 UFC 250: результаты взвешивания (Видео)
03 Экс-тренер Шахтера Фонсека: Я мечтал тренировать большой европейский клуб и Рома осуществила эту мечту
04 Ван дер Варт рассказал, как Роналду был разочарован после победы 6:0
05 Где сегодня смотреть матчи чемпионата Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь