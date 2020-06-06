Гол со стандарта - в обзоре минимальной победы Фрайбурга над Боруссией М (Видео)

Программу 30-го тура немецкой Бундеслиги открывал поединок во Фрайбурге, где одноименный коллектив принимал менхенгладбхаскую Боруссию. Победу одержали хозяева благодаря точному удару Нилса Петерсена с передачи Винченцо Грифо.
Фрайбург - Боруссия М 1:0
Гол: Петерсен, 58.
Фрайбург: Шволов — Кюблер (Шмид, 57), Лингарт, Хайнц, Гюнтер — Шаллаи (Петерсен, 57), Кох, Хефлер, Грифо (Квон, 88) — Хелер (Франтц, 88), Вальдшмидт (Хаберер, 83).
Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи (Траоре, 81), Бенсебаини — Хофманн (Бенеш, 81), Нойхаус, Штиндль (Раффаэль, 81) — Херманн (Вендт, 72), Плеа, Тюрам.
Предупреждения: Вальдшмидт, Кюблер, Кох, Хефлер — Плеа, Лайнер.
Удаление: Плеа (68, вторая желтая).