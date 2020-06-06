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Бундеслига: Майнц в гостях переиграл Айнтрахт

Бундеслига: Майнц в гостях переиграл Айнтрахт
18:33 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Клуб из Франкфурта оказался слабее гостей из Майнца в 30-м туре чемпионата Германии.

В поединке 30-го тура немецкой Бундеслиги Айнтрахт принимал на своем поле Майнц. 

Несмотря на последнюю разгромную победу над Вердером, клуб из Франкфурта не сумел продолжить успех.

Майнц без проблем добыл три очка, а хозяева не смогли создать действительно опасных моментов у ворот соперника — 0:2.

Айнтрахт - Майнц 0:2

Голы: ... — Ниакате, 43, Кунде, 77

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Айнтрахт Ф: Трапп — Ильзанкер, Хасебе, Хинтереггер — Туре (Чендлер, 46), Кор (Соу, 82), Роде (Де Гузман, 81), Камада, Костич — Андре Силва, Дост (Гачинович, 46).

Майнц: Мюллер — Мвене, Сен-Жюст, Ниакате, Бросински — Баррейро (Кунде, 64), Латца, Квайсон (Салай, (90+3) — Озтунали (Фернандеш, 76), Матета (Онисиво, 75), Авонийи

Предупреждения: Роде, Чендлер, Хинтереггер — Латца, Авонийи, Баррейро

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Бундеслига, Футбол, ФК Майнц, Новости футбола, ФК Айнтрахт Ф, Айнтрахт - Майнц.
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