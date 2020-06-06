Фортуна отыгралась с пенальти в голевом матче с Хоффенхаймом

Новости спорта:Фортуна и Хоффенхайм расписали результативную ничью в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги.

Уже в дебюте встречи Роувен Хеннингс вывел хозяев поля вперед, а на девятой минуте Хоффенхайм остался в меньшинстве после удаления Бенжамина Хюбнера.

Несмотря на стартовые неприятности, Крестьянам удалось сравнять счет на 16-й минуте — отличился Мунас Даббур. Во втором тайме Хоффе и вовсе вышел вперед благодаря голу Стивена Цубера.

Удержать победу гостям все же не удалось, поскольку Хеннингс с пенальти сравнял счет ближе к концу матча.

Хоффенхайм поднялся на шестое место, но уже завтра обойти его может Вольфсбург. Фортуна осталась на 16-м месте.

В следующем туре Хоффе примет Лейпциг, Фортуну ждет домашний матч с дортмундской Боруссией.

Фортуна - Хоффенхайм 2:2 (1:1)

Голы: Хеннингс, 5, 76, с пенальти — Даббур, 16, Цубер, 61