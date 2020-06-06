Шахтер благодаря дублю Марлоса справился с Десной

Новости спорта:Горняки удержали победный счет на НСК Олимпийский.

В матче 25-го тура Favbet Лиги Шахтер обыграл Десну со счетом 3:2. По соглашению клубов, матч проходил в Киеве на НСК Олимпийский, а не в Чернигове, как было запланировано изначально.

Уже на 4-й минуте встречи Шахтер повел в счете усилиями Фернандо. В середине первого тайма Горняки могли удвоить преимущество, но Марлос не реализовал пенальти — с ударом игрока сборной Украины справился голкипер Десны Евгений Паст. Спустя минуту Марлос все же отличился голом.

До перерыва Десна сократила отставание. Денис Фаворов был точен с одиннадцатиметровой отметки. В начале второй половины встречи Шахтер забил еще один гол — Марлос оформил дубль. На 88-й минуте Филипп Будковский установил окончательный счет поединка, воспользовавшись ошибкой Александра Пихаленка.

Шахтер набрал 65 очков и продолжает уверенно лидировать в Favbet Лиге, опережая Зарю на 16 очков. Десна идет на четвертой позиции.

В следующем туре 14 июня Шахтер сыграет с Колосом, Десна встретится с Александрией.

Favbet Лига. 25-й тур

Шахтер — Десна — 3:2 (2:1)

Голы: Фернандо, 4, Марлос, 25, 51 — Фаворов, 32, пен., Будковский, 88