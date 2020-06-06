Заря минимально обыграла Колос и укрепилась на второй строчке УПЛ

Новости спорта:Коллектив Руслана Костышина серьезно отстал от конкурентов

В Запорожье на «Славутич-Арене» состоялся поединок 25-го тура украинской Премьер-лиги. «Заря» уверенно обыграла «Колос» в матче, которому предшествовал если не скандал, то нечто подобное.

Накануне игры появилась информация, что луганской команде грозит техническое поражение: якобы в клубе не были сделаны рекомендованные тесты га коронавирус. Хорошо, что все переместилось в область «закулисных» разговоров: в 17:00, как и предполагалось, главный арбитр матча Анатолий Абдула дал стартовый свисток. Самое интересное, что при ответе на вопрос «Сui prodest?» («Кому выгодно?») поражение «Зари» «на бумаге» можно назвать любую команду из первой шестерки, кроме «Колоса»! Команде из Коваливки нечего терять, но и приобрести вряд ли что-то получится в турнирном плане. Так что подопечные Руслана Костышина просто могут играть в свой футбол – раскрепощенно, без оглядки на результат.

Чего не скажешь о команде Виктора Скрипника. Пусть и номинально, но луганчане вышли на матч в статусе второй команды чемпионата. Мечта о Лиге чемпионов пока остается лишь мечтой, но всё более осязаемой. А средство достижения очень простое: выигрывать в каждом матче. Поэтому с первых секунд «Заря» понеслась вперед. Каждые 3-4 минуты атаки номинальных хозяев завершались ударами по воротам. Причем первым в роли наконечника атаки выступил номинальный защитник Абу Ханна. Он пробил с лёта метров с 12-ти в ближнюю девятку, но с его ударом справился голкипер. Случилось это буквально на 3-й минуте, после чего последовали несколько неточных ударов. Но на 13-й минуте счет был открыт: Кабаев получил пас на ход, на скорости обыграл капитана «Колоса» Виталия Гавриша и с ходу пробил в ближний угол. Расстояние до ворот и сила удара были такими, что у Евгения Волынца практически не было шансов – 1:0.

После гола картина не поменялась. Достаточно сказать, что по истечении получаса игры «Заря» лидировала и по времени владения мячом (58:42%), и, главное, по ударам (7:0). Затем гости немного подержали мяч, однако концовка тайма снова прошла при подавляющем преимуществе луганчан. И лишь неточность в исполнении завершающих ударов не позволила им уйти на перерыв при более комфортном счете. 1:0 при том, что игрокам «Колоса» лишь раз позволили пробить в сторону ворот соперника – Костышину было о чем поговорить с игроками в раздевалке.

Разговор наверняка состоялся, как состоялась и двойная замена в составе гостей. Игроки «Колоса» сразу после возобновления пошли вперед с удвоенной энергией, однако хозяева оказались к этому готовы. Они уверенно сдерживали атаки «Колоса», а затем отодвинули игру от своих ворот. Коваливцы же на это смогли ответить лишь запоздалыми подкатами и ударами по ногам. Что в итоге вылилось в две желтые карточки для Олега Кожушко, вышедшего на поле после перерыва. Уже к середине второго тайма полузащитник оставил команду в меньшинстве, причем оба его «горчичника» были вполне заслуженными. Одноклубники попытались сыграть «за себя и за того парня», но подопечные Скрипника уверенно держали оборону, не забывая о контратаках. «Заря» справилась с финальным штурмом гостей, а Каменюка даже забил гол в компенсированное время, но из офсайда. Жаль, ведь ветеран на неделе отпраздновал 35-летие. Впрочем, наверняка победа стала лучшим подарком для Никиты.

Теперь у луганской команды 49 баллов и «чистое» второе место. В следующем туре «Заря» принимает главного конкурента в борьбе за «серебро» чемпионата, киевское «Динамо». «Колос» с 26-тью очками остается на 6-й строчке. В 26-м туре коваливцы принимают лидера турнирной таблицы, «Шахтер».

Украинская Премьер-лига. 25-й тур.

Заря – Колос – 1:0

Гол: Кабаев, 13

Предупреждение: Иванисеня, 27, Леднев, 74, Цвек, 82 – Вильхамссон, 15, Гавриш, 21, Смирный, 45+1, Кожушко, 51

Удаление: Кожушко, 65 (повторное предупреждение).

Заря: Василь – Абу Ханна, Чеберко, Вернидуб (Цвек, 76), Тымчик (Каменюка, 76) – Иванисеня (Перович, 79) – Юрченко, Кочергин, Леднев (Хомченовский, 81) – Громов (Лунев, 60), Кабаев.

Колос: Волынец – Черноморец, Парамонов (Максименко, 46), Гавриш, Ефремов – Милько (Д. Костышин, 63) – Вильхамссон (Морозко, 65), Смирный, Богданов, Ильин (Бондаренко, 83) – Лысенко (Кожушко, 46).