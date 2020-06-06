Левандовски, забив Байеру, установил личный рекорд

Новости спорта:Поляк Роберт Левандовски забил 44-й мяч за Баварию в сезоне 2019/20.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски установил личный рекорд результативности за сезон (учитываются только голы за клуб).

Сегодня поляк поразил ворота Байера в матче 30-го тура чемпионата Германии, и этот гол стал для него 44-м в кампании 2019/20.

30 мячей Левандовски забил в нынешнем сезоне Бундеслиги, 11 раз он отличился в матчах Лиги чемпионов, еще 3 гола пришлись на Кубок Германии.

Форвард Баварии удерживает лидерство в гонке бомбардиров Бундеслиги, опережая Тимо Вернера из Лейпцига на 5 мячей.

Бавария уверенно победила Байер (4:2) на выезде, благодаря чему сделала еще один шаг к восьмому кряду чемпионству.