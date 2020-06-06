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Мюллеру покорилось достижение де Брюйне
19:40 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Один нюанс: Бундеслига точно не знает, сколько голевых у Кевина

В рамках 30-го тура Бундеслиги "Бавария" в гостях обыграла "Байер" 4:2.

Форвард мюнхенцев Томас Мюллер отдал в этом матче две голевые передачи - на Горетцку и на Левандовски. Таким образом, немец сделал свои 19-й и 20-й ассисты в текущем сезоне чемпионата Германии.

Gracenote сообщает, что Мюллер повторил рекорд экс-полузащитника "Вольфсбурга" Кевина де Брюйне по голевым передачах за сезон Бундеслиги.

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Правда, по информации источника, по этому вопросу есть расхождения - в 2015-м году Бундеслига указывала, что бельгиец отдал 20 передач, а в декабре 2019-го сайт немецкого первенства писал про 21 ассист Кевина.

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