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Джан принес победу Боруссии Д над Гертой

Джан принес победу Боруссии Д над Гертой
22:01 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Шмели одержали победу над Гертой (1:0), снова сократив отставание от Баварии до семи набранных очков.

В заключительном матче игрового дня в Бундеслиге дортмундская Боруссия принимала берлинскую Герту. Хозяева уже смирились с тем, что Бавария в очередной раз станет чемпионом страны, но еще не обеспечили себе итоговое второе место. Для этого команде нужно побеждать в оставшихся матчах, первым из которых стало как раз противостояние с берлинцами. Помешать могли кадровые потери – сразу несколько ключевых исполнителей не смогли принять участие в матче, а скамейка запасных состояла практически из одной только молодежи.

Дебют поединка проходил в сдержанной манере. Команды по очереди владели мячом, но не продвигались к воротам друг друга, не создавая никакой остроты. Со временем "шмели" полностью забрали мяч под свой контроль и могли повести в счете после удара Хакими из выгодной позиции, но ему немного не хватило точности. После этого подопечные Люсьена Фавра продолжали контролировать мяч, но долгое время не угрожали воротам Ярстейна.

В середине первого тайма у Азара была отличная возможность открыть счет, но бельгиец не попал по воротам с близкого расстояния. Практически сразу же после этого Брандт пробил из выгодной позиции, но мяч также пролетел мимо створа ворот. Затем игра на некоторое время успокоилась, после чего дортмундцы с новыми силами пошли вперед. Хозяева заработали несколько перспективных стандартов, но их подачи не приводили к ударам по воротам. До окончания первой 45-минутки хозяева больше не угрожали воротам соперника, уйдя на перерыв без забитых голов. Герта же вообще ничего не создала в первом тайме, так что мяч не побывал и в воротах Бюрки.

Байер - Бавария: голевая феерия в матче Бундеслиги (Видео)

Хозяева могли повести в счете уже на второй минуте второй половины встречи после классной комбинации, но никто из игроков не решился на завершающий удар, в итоге потеряв мяч. Через несколько минут появилась более реальная возможность забить, когда Азар сделал все для того, чтобы Санчо отличился, но англичанин умудрился не попасть по воротам с близкого расстояния. Немного позднее "старая дама" едва не наказала соперника за плохую реализацию — Эссвайн вырвался на ударную позицию и метил в дальний угол, но его удару совсем немного не хватило точности. 

На 58-й минуте Боруссия таки повела в счете — Брандт сбросил мяч под удар Джану, а тот аккуратно уложил мяч в дальний угол — 1:0. После забитого гола подопечные Фавра продолжали атаковать, но опасных моментов уже не создавали. Через некоторое время берлинцы перехватили инициативу, перебравшись на чужую половину поля. Герта проводила атаку за атакой, доставляя мяч в штрафную площадь, однако до завершающего удара по воротам Бюрки дело не доходило.

Ближе к окончанию встречи дортмундцы снова активно пошли вперед, намереваясь забить второй гол и снять все вопросы касаемо победителя матча. В одном из эпизодов они претендовали на пенальти после того, как мяч попал в руку Бойаты в штрафной площади, но вместо одиннадцатиметрового удара был назначен лишь угловой. Через некоторое время у Санчо была еще одна шикарная возможность забить, но Джейдону не удалось переиграть Ярстейна в ближнем бою. После данного эпизода на поле более ничего выдающего не происходило, финальный свисток главного арбитра зафиксировал минимальную победу "шмелей". Команда Фавра сохранила отставание от Баварии в семь набранных очков, попутно оторвавшись на четыре от РБ Лейпцига. Берлинцы же остаются девятыми.

В 31-м туре Боруссия Д отправится в гости к Фортуне из Дюссельдорфа, а Герта примет франкфуртский Айнтрахт.

Боруссия Д - Герта 1:0

Гол: Джан, 58

Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Джан, Аканжи — Хакими, Витсель (Балерди, 80), Дилейни, Геррейру (Шмельцер, 90) — Санчо, Азар (Морей, 79), Брандт (Рейна, 68)

Герта: Ярстейн — Пекарик, Бойата, Торунарига, Миттельшдедт — Груйич (Майер, 88), Шельбред (Пьонтек, 62) — Лукебакио (Нганкам, 46), Дарида, Дилросун (Эссвайн, 30 (Самарджич, 88)) — Ибишевич

Предупреждения: Эссвайн, Пьонтек

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Бундеслига, ФК Боруссия Д, Футбол, ФК Герта, Новости футбола, Боруссия Д - Герта.
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