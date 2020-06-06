Динамо-Брест уничтожило Минск: у Милевского ассисты, у Нойока гол

Новости спорта:Артем Милевский сделал две голевых передачи за Динамо Брест в игре с Минском.

Сегодня, 6 июня, прошли матчи 12-го тура чемпионата Беларуси. В вечернем матче встречались «Динамо» Брест и «Минск». Поединок завершился разгромной победой динамовцев со счетом 6:1.

У победителей в стартовом составе вышли трое украинских футболистов: Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок.

Нойок забил гол, Милевский отдал две голевых передачи. Хачериди получил желтую карточку на 45-й минуте, а Милевский был заменен за 10 минут до конца матча.

Брестское «Динамо» набрало 19 очков и поднялось на 5-е место в турнирной таблице.

Чемпионат Беларуси. 12-й тур

«Динамо» Брест – «Минск» – 6:1

Голы: Евдокимов, 6 (0:1). Кики, 27 (1:1). Нойок, 49 (2:1). Гордейчук, 64 (3:1). Лаптев, 71 (4:1). Савицкий, 74 (5:1). Савицкий, 82 (6:1).

«Динамо»: Павлюченко, Хачериди, Печенин, Кики, Кривец (Савицкий, 61), Гордейчук (Шевченко, 76), Быков, Нойок, Юзепчук, Милевский (Веретило, 80), Лаптев.

«Минск»: Леонов, Остроух, Рыжук, Иванов, Прищепа, Лаврик, Алексиевич (Ролович, 68), Евдокимов, Сазончик, Хващинский (Шрамченко, 65), Грибовский (Горбач, 80).

Предупреждения: Печенин, 15. Лаптев, 32. Хачериди, 45. Иванов, 57. Юзепчук, 70.