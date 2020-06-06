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Клопп рассказал, почему Ливерпуль не будет покупать звезд Бундеслиги

Клопп рассказал, почему Ливерпуль не будет покупать звезд Бундеслиги
23:44 Сб, 6 Июнь 2020 Телеграф Укринформ

Новости спорта:Юрген Клопп оправдал отказ Ливерпуля от летных трансферов.

Главный тренер объяснил, почему "Ливерпуль" отказался от летных трансферов.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил Sky Sports, почему клуб отказался от приобретения хавбека "Байера" Кая Хавертца и форварда "Лейпцига" Тимо Вернера.

"На этой планете хватает хороших игроков. Тимо Вернер - отличный игрок, Кай Хавертц - отличный игрок.

Но сейчас все клубы теряют деньги. Нам приходится возвращать деньги за билеты и, вероятно, отказываться от их продажи на следующий сезон. Хотя бы на 10-15 первых матчей. VIP-зоны будут пустые, билеты не сможем продавать. Это повлияет и на других партнеров, и все станет немного иначе.

Нам придется оправдываться, если мы будем обсуждать с игроками сокращение зарплат и в то же время будем покупать футболистов за 50-60 миллионов фунтов", - сказал Клопп.

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Напомним, "Ливерпуль" планировал усиление состава летом, но отказался от новых трансферов. В частности, "Ливерпуль" хотел купить нападающего Тимо Вернера, но недавно стало известно, что немецкий форвард переходит в "Челси".

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Футбол, Трансфер, АПЛ, Ливерпуль, Юрген Клопп.
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