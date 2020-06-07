Марлос прокомментировал свою игру в матче против Десны

Новости спорта:Полузащитник Шахтера — о матче против Десны в 25-м туре УПЛ.

Шахтер выстоял в голевой перестрелке с Десной в поединке 25-го тура украинской Премьер-лиги (3:2).

О своем ассисте:

"Фернандо очень быстрый, у него просто нереальная скорость, но я внимательно следил за эпизодом. У меня чуть больше опыта, и я знал, что мяч останется".

О том, может ли догнать Жуниора Мораеса в гонке бомбардиров:

"Теоретически могу. Стараюсь и работаю, чтобы быть результативным, но это не самое главное. Важно, что у нас отличное взаимопонимание на поле, мы создаем огромное количество моментов, чтобы в том числе и Жуниор мог отличаться. И он очень помогает – много забивает. Мораес – опытный футболист и важный игрок для нас".

"Буду радоваться, если Жуниор станет лучшим бомбардиром, а сам стану ему помогать и сделаю все, чтобы он достиг этой цели", — приводит слова Марлоса официальный сайт Шахтера.