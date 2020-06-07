В Боруссии могли перехватить Зинченко у Манчестер Сити

Новости спорта:Украинский футболист мог перейти из "Уфы" в чемпионат Германии.

Футбольный агент Олег Еремин рассказал, что футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко мог перейти из "Уфы" в чемпионат Германии.

"У "Уфы" были предложения по Зинченко не только от "Манчестер Сити", но и от других европейских клубов.

Им предметно интересовались "Борнмут" и дортмундская "Боруссия". Были альтернативные варианты, которые с точки зрения экономики были более интересными, чем "Ман Сити".

От "Зенита" и других российских клубов тоже были предложения, но по зарплате это было даже менее интересно, чем в "Сити", – сказал Еремин.

Как сообщалось, Зинченко перешел из "Уфы" в "Манчестер Сити" за 2 миллиона евро в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Зинченко мог получить российское гражданство.