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В Боруссии могли перехватить Зинченко у Манчестер Сити

В Боруссии могли перехватить Зинченко у Манчестер Сити
14:19 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: twitter

Новости спорта:Украинский футболист мог перейти из "Уфы" в чемпионат Германии.

Футбольный агент Олег Еремин рассказал, что футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко мог перейти из "Уфы" в чемпионат Германии.

"У "Уфы" были предложения по Зинченко не только от "Манчестер Сити", но и от других европейских клубов.

Им предметно интересовались "Борнмут" и дортмундская "Боруссия". Были альтернативные варианты, которые с точки зрения экономики были более интересными, чем "Ман Сити".

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От "Зенита" и других российских клубов тоже были предложения, но по зарплате это было даже менее интересно, чем в "Сити", – сказал Еремин.

Как сообщалось, Зинченко перешел из "Уфы" в "Манчестер Сити" за 2 миллиона евро в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Зинченко мог получить российское гражданство.

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Все по теме:

Германия, ФК Ман Сити, Боруссия.
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