Скачать
Понедельник, 08.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
UFC: Нуньес защитила чемпионский титул
UFC: Нуньес защитила чемпионский титул
Байер - Бавария: голевая феерия в матче Бундеслиги (Видео)
Байер - Бавария: голевая феерия в матче Бундеслиги (Видео)
UFC 250: Стерлинг одержал победу над Сэндхагеном
UFC 250: Стерлинг одержал победу над Сэндхагеном
Шахтер благодаря дублю Марлоса справился с Десной
Шахтер благодаря дублю Марлоса справился с Десной

Коронакризис: "Рома" отчиталась об убытках

Коронакризис: "Рома" отчиталась об убытках
05:04 Сегодня Телеграф ua.tribuna.com

Новости спорта:"Рома" понесла убыток 126 млн евро за 9 месяцев

"Рома" отчиталась о финансовых результатах за первые девять месяцев сезона-2019/20.

За этот период римский клуб понес убытки в размере 126,4 млн евро.

Причинами указываются кризис, вызванный пандемией коронавируса, а также то, что "Рома" не выступала в Лиге чемпионов в этом сезоне.

Несмотря на то, что финансовый год в Италии совпадает с календарным и считается с 1 января по 31 декабря, клубам разрешено вести отчетность по срокам сезона.

Юрий Береза о матче "Днепр-1" - "Львов": Извините, это не футбол

После 26 туров "Рома" занимает пятое место в Серии А, набрав в 26 матчах 45 очков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Карантин, Roma.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо — Александрия: обзор матча и голов (Видео)
02 Разгром Александрии: Михайличенко назвал "недоразумением" поражение от Шахтера
03 Макгрегор снова объявил о завершении спортивной карьеры
04 Юрий Береза о матче "Днепр-1" - "Львов": Извините, это не футбол
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь