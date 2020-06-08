Коронакризис: "Рома" отчиталась об убытках

Новости спорта:"Рома" понесла убыток 126 млн евро за 9 месяцев

"Рома" отчиталась о финансовых результатах за первые девять месяцев сезона-2019/20.

За этот период римский клуб понес убытки в размере 126,4 млн евро.

Причинами указываются кризис, вызванный пандемией коронавируса, а также то, что "Рома" не выступала в Лиге чемпионов в этом сезоне.

Несмотря на то, что финансовый год в Италии совпадает с календарным и считается с 1 января по 31 декабря, клубам разрешено вести отчетность по срокам сезона.

После 26 туров "Рома" занимает пятое место в Серии А, набрав в 26 матчах 45 очков.