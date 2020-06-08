Барселона приняла решение по Ракитичу

Новости спорта:Его контракт истекает в 2021 году и он хочет отработать его до конца.

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич прокомментировал ситуацию со своим будущим в клубе. По его словам, он отработает свой контракт до конца и отыграет следующий сезон.

«Я говорил с представителями клуба 10-15 дней назад. Сейчас говорить не о чем, потому что мой контракт с Барселоной истекает в 2021 году и это клуб, где я хочу играть», — заявил Ракитич.

«Кроме того, в Барселоне очень хорошо жить моей жене и детям, поэтому я не вижу причин обсуждать что-либо. Я тренируюсь и чувствую себя хорошо».

Ранее сообщалось, что каталонцы хотели продать Ракитича в ближайшее трансферное окно. Игроком интересовался Лацио.

В текущем сезоне 32-летний Ракитич провел 31 матч за Барселону во всех турнирах, отличившись четырьмя результативными передачами.

Барселона идет на первом месте чемпионата Испании, опережая Реал на два очка. 13 июня команда сыграет с Мальоркой.