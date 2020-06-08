CIES представил рейтинг самых дорогих футболистов в мире: Месси и Роналду даже не в топ-20

Новости спорта:Первую строчку занял форвард ПСЖ Килан Мбаппе.

CIES Football Observatory на своём сайте представил обновлённый рейтинг самых дорогих футболистов в мире.

По-прежнему возглавляет список нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, стоимость которого оценивается в € 259,2 млн. В тройку также входят форвард "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг (€ 194,7 млн) и его партнёр по сборной Англии полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо (€ 179,1 млн).

Доминировавшие в голосовании за "Золотой мяч" в последние 12 лет нападающие Лионель Месси ("Барселона") и Криштиану Роналду ("Ювентус") не вошли в топ-20. Аргентинец (€ 100,1 млн) занял 22-е место, а португалец (€ 62,8 млн) – 70-е.

Топ-10:

1. Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен") – € 259,2 млн

2. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") – € 194,7 млн

3. Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд) – € 179,1 млн

4. Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль") – € 171,1 млн

5. Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед") – € 152,3 млн

6. Мохамед Салах ("Ливерпуль") – € 144,9 млн

7. Садио Мане ("Ливерпуль") – € 139,2 млн

8. Антуан Гризманн ("Барселона") – € 134,6 млн

9. Альфонсо Дэвис ("Бавария") – € 133,5 млн

…

22. Лионель Месси ("Барселона") – € 100,1 млн

…

70. Криштиану Роналду ("Ювентус") – € 62,8 млн.