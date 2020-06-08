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На следующей неделе Месси и Барселона начнут договариваться о новом контракте

На следующей неделе Месси и Барселона начнут договариваться о новом контракте
20:51 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Сине-гранатовые намерены продлить соглашение с аргентинцем до 2023 года.

Действующий контракт нападающего Лионеля Месси с Барселоной рассчитан до лета 2021 года, однако руководство "сине-гранатовых" не намерено расставаться со своим многолетним лидером.

Каталонский клуб готовит для 32-летнего аргентинца новое соглашение до 2023 года с зарплатой в 50 миллионов евро за сезон. 

Как сообщает журналист Николо Скира, на следующей неделе отец и агент звездного футболиста Хорхе Месси встретится с боссами Барселоны, чтобы обсудить условия новой сделки для своего сына.

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Напомним, ранее Лионель Месси не воспользовался пунктом контракта, который позволял ему бесплатно покинуть каталонский клуб этим летом.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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