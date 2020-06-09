Цыганык считает, что Луческу может возглавить Динамо

Новости спорта:По словам журналиста, в списке претендентов может быть и Роман Григорчук.

Украинский спортивный журналист Игорь Цыганик высказался по поводу ситуации в киевском «Динамо»:

«Сразу хочу сказать, что Михайличенко будет работать до конца сезона в любом случае. Нет никаких оснований говорить, что все может произойти иначе. Перед тренером «Динамо» сейчас стоит главная задача – попасть в Лигу чемпионов. И на данном этапе у него есть шансы туда попасть. Был сложный поединок против «Шахтера», немного проще с «Александрией». Далее ожидается матч с «Зарей», ключевой матч, потому что после него победитель станет фаворитом в гонке за второе место в турнирной таблице. Если команда финиширует второй, то никаких оснований увольнять тренера, я думаю, не будет.

Ведь были договоренности между Суркисом и Михайличенко перед тем, как он стал главным тренером «Динамо»: он должен вывести команду в еврокубки, а именно ЛЧ. Как это будет происходить? Мы не знаем, как УЕФА построит следующие еврокубки, будет ли вообще квалификация, какова будет его формула и когда они будут играть. Еще предыдущие не доиграли. Здесь могут быть разные нюансы. Но в то, что Михайличенко покинет команду в течение сезона, я не верю. Разве что он сам пожелает, но это будет понятный шаг.

Он принял команду в трудной ситуации. Многое ему приходится менять по ходу. Из всех легионеров, которых взял Хацкевич, только Кендзера и Вербич являются основными футболистами. Да и то, у польского защитника могут возникнуть проблемы, когда вернется Тымчик из «Зари». Михайличенко был вынужден строить команду из тех футболистов, которые у него были под рукой. Он вернул из аренды Русина. Пытается реанимировать Андриевского.

Михайличенко в сложной ситуации. Но он пытается бороться. Команда имеет возможность выиграть Кубок Украины. К тому же, по ходу этого турнира киевляне выбили своего главного конкурента – донецкий «Шахтер». И «Динамо» имеет все шансы выиграть Кубок. Сейчас клуб делит 2–3 место с «Зарей». То есть, оснований у Михайличенко увольняться пока нет. Что ожидает его по окончанию сезона, если «Динамо» не будет вторым? Варианты могут быть разные, но на данном этапе никаких переговоров с каким тренером у президента «Динамо» не было.

Есть ли кандидатуры? Наверняка, есть. Называются разные фамилии, в частности, Семин. Где-то в голове Суркис держит этот вариант, но таких кандидатур у него много. Но это ничего не значит. Я не исключаю, что Луческу является одним из кандидатов на пост главного тренера «Динамо», также и Григорчук. Но сегодня эту должность занимает Михайличенко, и если он сделает свою работу, то продолжит сотрудничество с киевлянами. Хотя он сам может уйти, но я в это не верю».

Напомним, ранее румынские СМИ сватали Мирчу Луческу в киевское «Динамо».