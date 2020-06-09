СМИ: Ребров возглавит Фенербахче

Главный тренер венгерского футбольного клуба "Ференцварош" Сергей Ребров может возглавить турецкий "Фенербахче".
Об этом сообщает издание Turkiye Gazetesi.
По информации источника, украинский специалист уже сообщил руководству "Френцвароша" о том, что он покинет команду по окончанию сезона.
Издание сообщает, что Ребров находится в постоянном контакте с представителями "Фенербахче" и согласился возглавить клуб со следующего сезона.
Отметим, что "Фенербахче" в марте уволил главного тренера Эрсуна Янала. В свою очередь, Ребров выступал за "Фенербахче" в 2002-2004 годах.