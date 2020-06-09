СМИ: Ребров возглавит Фенербахче

Новости спорта:Украинский специалист уже сообщил руководству "Френцвароша" о том, что он покинет команду по окончанию сезона.

Главный тренер венгерского футбольного клуба "Ференцварош" Сергей Ребров может возглавить турецкий "Фенербахче".

Об этом сообщает издание Turkiye Gazetesi.

По информации источника, украинский специалист уже сообщил руководству "Френцвароша" о том, что он покинет команду по окончанию сезона.

Издание сообщает, что Ребров находится в постоянном контакте с представителями "Фенербахче" и согласился возглавить клуб со следующего сезона.

Отметим, что "Фенербахче" в марте уволил главного тренера Эрсуна Янала. В свою очередь, Ребров выступал за "Фенербахче" в 2002-2004 годах.