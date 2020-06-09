Левченко прошелся по украинским футболистам, которые едут играть в Россию

Новости спорта:Евгений Левченко сделал заявление касательно украинских футболистов, которые едут играть в РФ.

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко жестко прошелся по украинским футболистам, которые едут играть в РФ.

"На сегодняшний день я считаю неправильным, когда украинские футболисты едут играть в Россию. Не вижу этому никаких оправданий. Если футболист говорит, что ему нечего есть — это неправда. Я не приветствую, когда футболист едет в Россию для заработков.

Лично я для себя решил, что пока не поеду в Россию. Это моя принципиальная точка зрения. Не потому что у меня нет друзей, или я не люблю приезжать в Россию. Просто потому что у нас конфликт. Я сам себе не смогу объяснить, почему я туда еду", - сказал футболист в интервью Sports.ru.

Стоит отметить, что в бытность игрока сам Левченко выступал за московский ЦСКА и Сатурн.