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Французский суд отменил вылет Тулузы и Амьена из Лиги 1

Французский суд отменил вылет Тулузы и Амьена из Лиги 1
18:23 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Неожиданный поворот событий во Франции.

Футбольный сезон во Франции ранее был остановлен, а правительство запретило проводить матчи, поэтому Французская лига подвела итоги чемпионата 2019/20 в Лиге 1 и Лиге 2.

Было решено, что по итогам 28 туров команды «Тулуза» и «Амьен» вылетают из элитного дивизиона, однако оба клуба подали в суд.

Во вторник Высший административный суд Франции удовлетворил иск обоих клубов и постановил, что они должны сохранить свои места в Лиге 1.

Теперь Французская футбольная лига должна или внести коррективы в свое решение и расширить Лигу 1 на 2 клуба, или подать апелляцию на решение суда.

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Вместе с «Тулузой» и «Амьеном» судился «Лион», который требовал возобновить сезон, однако суд постановил, что с учетом обстоятельств (пандемия) Французская лига имела все полномочия не доигрывать чемпионат.

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Футбол, Лига 1, ФК Тулуза, Новости футбола, ФК Амьен.
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