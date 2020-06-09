Французский суд отменил вылет Тулузы и Амьена из Лиги 1

Новости спорта:Неожиданный поворот событий во Франции.

Футбольный сезон во Франции ранее был остановлен, а правительство запретило проводить матчи, поэтому Французская лига подвела итоги чемпионата 2019/20 в Лиге 1 и Лиге 2.

Было решено, что по итогам 28 туров команды «Тулуза» и «Амьен» вылетают из элитного дивизиона, однако оба клуба подали в суд.

Во вторник Высший административный суд Франции удовлетворил иск обоих клубов и постановил, что они должны сохранить свои места в Лиге 1.

Теперь Французская футбольная лига должна или внести коррективы в свое решение и расширить Лигу 1 на 2 клуба, или подать апелляцию на решение суда.

Вместе с «Тулузой» и «Амьеном» судился «Лион», который требовал возобновить сезон, однако суд постановил, что с учетом обстоятельств (пандемия) Французская лига имела все полномочия не доигрывать чемпионат.