Президент Руха высказался за объединенный чемпионат Украины и Польши

Новости спорта:Президент львовского «Руха» Григорий Козловский рассказал о своей мечте.

Президент львовского «Руха» Григорий Козловский высказался за объединение чемпионатов Украины и Польши:

«Возможно объединение чемпионатов Украины и Польши. Делается Премьер-лига, Экстралига или Премьер-Экстралига, где играют по 10 команд, украинских и польских. Первая лига – чисто украинская одна зона, вторая – чисто польская. Представляете потенциал страны от Черного моря до Балтийского? Было бы круто.

Думаю, тогда бы наша объединенная лига стоила бы каких-то нереальных денег. Сейчас €52 млн за пул телетрансляций получают в Польше. А представьте, если этот пул объединить с Украиной. Представьте, сколько болельщиков, а как их вернуть?

Хочется думать, развивать. Иногда есть шальные мечты, нереализованные. Но вот сейчас Бельгия объединяется с Нидерландами, это процесс уже завершен. Чехия и Словакия уже проводят вместе три года кубок, они уже готовятся к объединению.

В Европе происходят сейчас такие объединения чемпионатов. Телевидение, YouTube, много каналов – людей как-то нужно заинтересовать. Нужна затравка. Думаю, лучшего чемпионата чем общего с поляками, не придумать – это было бы очень круто. Я просто это вижу.

Объединение с Россией?! Если кто-то захочет играть с россиянами, то «чемодан – вокзал – Россия» мы им точно организуем во Львове. Думаю, с этим проблем точно не будет. Тогда боялись объединяться, а сейчас с оккупантами никто не захочет иметь ничего общего».