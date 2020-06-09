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В Италии решили, как будут доигрывать Серию А в случае новых заражений

В Италии решили, как будут доигрывать Серию А в случае новых заражений
19:20 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Клубы Серии А протестуют против волевых решений федерации футбола Италии.

После того, как ФФИ определила команды, повысившиеся и понизившиеся в классе в низших итальянских лигах, президент федерации Габриэле Гравина объявил клубам Серии А, что случится, если будут зафиксированы новые случаи заражения среди футболистов или сотрудников — сообщает Corriere dello Sport.

Во-первых, "регулярный" чемпионат, рестарт которого запланирован на 20 июня, будет остановлен, после чего будет разыгран плей-офф за чемпионство, места в Лиге чемпионов, места в Лиге Европы и в зоне вылета. По какому принципу будут избираться команды в эти четыре мини-турнира — неизвестно.

Во-вторых, образована "экспертная группа", которая будет определять степень вины руководства клубов в заражении и назначать наказания: от денежных штрафов до снятия очков (вплоть до отправки на последнее место).

Руководители клубов Серии А крайне негативно восприняло подобные идеи, назвав их "авторитарными", причем некоторые из них в телефонных разговорах между собой сравнили стиль правления Гравины с принципами дуче...

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Клубы Серии А намерены бороться против того, чтобы федерация навязывала им свои решения, а директор Интера Беппе Маротта заявил, что пора Серии А стать такой же независимой структурой, как Премьер-лига в Англии.

Чем закончится этот конфликт — пока неизвестно, но итальянские СМИ сходятся на том, что своим авторитаризмом Гравина окончательно лишился поддержки Серии А на грядущих выборах президента федерации футбола Италии.

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Италия, Серия А, Футбол, Коронавирус, Габриэле Гравина.
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