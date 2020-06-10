Бундеслига: Байер без труда одолел Саарбрюкен и обеспечил себе путевку в финал

В рамках полуфинала Кубка Германии клуб из Региональной лиге Саарбрюкен принмал бундеслиговый Байер Леверкузен.
Поединок завершился победой 3:0 в пользу гостей. Отличились Диаби, Аларио и Беляраби.
Отметим, что 10 июня, Бавария будет принимать Айнтрахт.
Саарбрюкен - Байер 0:3
Голы: 0:1 – 11 Диаби, 0:2 – 19 Аларио, 0:3 – 58 Бельараби.
Саарбрюкен – Бац, Мюллер (Мендлер, 68), Барилла, Шорх (Булич, 87), Уаферро, Йенике (Фроэзе, 46), Пердедай (Брайтенбах, 69), Цайц, Якоб (Айзеле, 78), Голлай, Целльнер.
Байер – Градецки, Вайзер, Венделл, Тапсоба (Та, 46), Бендер (Драгович, 62), Виртц (Бельараби, 46), Демирбай, Паулиньо, Арангис (Паласиос, 70), Диаби (Фолланд, 62), Аларио.
Предупреждение: Тапсоба, 7.