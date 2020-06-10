Скачать
Среда, 10.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Легенда бокса Форман назвал десятку сильнейших супертяжей: Али лишь пятый
Легенда бокса Форман назвал десятку сильнейших супертяжей: Али лишь пятый
Без Месси и Роналду: топ-10 самых дорогих футболистов мира
Без Месси и Роналду: топ-10 самых дорогих футболистов мира
В НБА назвали дату финальной серии плей-офф
В НБА назвали дату финальной серии плей-офф
UFC Fight Night 172: полный список боев
UFC Fight Night 172: полный список боев

Бундеслига: Байер без труда одолел Саарбрюкен и обеспечил себе путевку в финал

Бундеслига: Байер без труда одолел Саарбрюкен и обеспечил себе путевку в финал
04:55 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Байер разгромил Саарбрюкен и вышел в финал Кубка Германии.

В рамках полуфинала Кубка Германии клуб из Региональной лиге Саарбрюкен принмал бундеслиговый Байер Леверкузен.

Поединок завершился победой 3:0 в пользу гостей. Отличились Диаби, Аларио и Беляраби.

Отметим, что 10 июня, Бавария будет принимать Айнтрахт.

Саарбрюкен - Байер 0:3

Голы: 0:1 – 11 Диаби, 0:2 – 19 Аларио, 0:3 – 58 Бельараби.

Саарбрюкен – Бац, Мюллер (Мендлер, 68), Барилла, Шорх (Булич, 87), Уаферро, Йенике (Фроэзе, 46), Пердедай (Брайтенбах, 69), Цайц, Якоб (Айзеле, 78), Голлай, Целльнер.

Президент Руха высказался за объединенный чемпионат Украины и Польши

Байер – Градецки, Вайзер, Венделл, Тапсоба (Та, 46), Бендер (Драгович, 62), Виртц (Бельараби, 46), Демирбай, Паулиньо, Арангис (Паласиос, 70), Диаби (Фолланд, 62), Аларио.

Предупреждение: Тапсоба, 7.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бундеслига, Футбол, Саарбрюкен, Байер 04.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Президент Руха высказался за объединенный чемпионат Украины и Польши
02 "Я там страдал": Экс-игрок Динамо Че Че пожаловался на расизм в Украине
03 Ярмоленко близок к Фенербахче
04 В Италии решили, как будут доигрывать Серию А в случае новых заражений
05 Стерлинг привел пример расизма в футболе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь