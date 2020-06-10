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Где смотреть полуфинал Кубка Германии Бавария - Айнтрахт

Где смотреть полуфинал Кубка Германии Бавария - Айнтрахт
07:34 Сегодня Телеграф Канал Футбол Фото: Твиттер

Новости спорта:Бавария и Айнтрахт разыграют вторую путевку в финал Кубка Германии.

В среду, 10 июня, состоится второй полуфинальный поединок Кубка Германии, в котором сыграют мюнхенская Бавария и Айнтрахт Франкфурт. Встреча пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Старт поединка - в 21:45. Тем временем стали известны котировки букмекеров.

Где смотреть матч Бавария - Айнтрахт Ф?

Телеканал Футбол проведет прямую онлайн-трансляцию матча Бавария - Айнтрахт Ф.

Бавария уверенно шагает в Бундеслиге к чемпионству, как и уверенно идет к финалу Кубка Германии. На своем пути баварцы обыграли «Энерги» (3:1), «Бохум» (2:1), «Хоффенхайм» (4:3) и «Шальке» (1:0). После возобновления чемпионата Германии Бавария демонстрирует шикарную форму, не замечая соперников на футбольном поле. В минувшем туре подопечные Ханса-Дитера Флика на выезде обыграли Байер со счетом 2:4.

Байер без труда одолел Саарбрюкен и обеспечил себе путевку в финал

Айнтрахт не может похвастаться положительной статистикой после возобновления чемпионата, «орлы» трижды уступили в последних пяти матчах. Сейчас же подопечные Адольфа Хюттера занимают 11 строчку в Бундеслиге. Надеждой остается Кубок Германии, в котором Айнтрахт уже обыграл «Вальдхоф» (5:3), «Санкт-Паули» (2:1), «Лейпциг» (3:1) и «Вердер» (2:0). Впереди мюнхенская Бавария, и с такой машиной справиться будет нелегко.

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ФК Бавария, Бундеслига, Футбол, ФК Айнтрахт.
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