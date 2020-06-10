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Трансферного бюджета в новом клубе Реброва не будет

Трансферного бюджета в новом клубе Реброва не будет
15:08 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинский тренер попадет в непростые условия, если возглавит «Фенербахче».

Вчера в турецких СМИ появилась информация о том, что Сергей Ребров может возглавить «Фенербахче».

Теперь же стало известно, что если Ребров возглавит «Фенербахче», то из-за проблем клуба с финансовым фейр-плей работать ему придется в непростых условиях.

Трансферного бюджета в клубе не будет. «Фенербахче» будет ориентироваться на свободных агентов. Деньги на трансферы можно будет получить только путем продажи своих игроков.

Зарплата Реброва составит не более чем 1,2 миллиона евро в год. Перед тренером будет стоять задача выиграть чемпионат Турции.

Руководство хочет, чтобы в первой команде было 28 игроков, 8-10 из которых – свои воспитанники. При этом как минимум 3-4 игрока должны быть моложе 21 года.

Ребров будет тесно сотрудничать со спортивным директором «Фенербахче» Эмре, и сможет привести в клуб максимум двух ассистентов. Также в его тренерский штаб войдут Волкан Демирель и Мехмет Аурелио, которые уже работают в клубе.

Турецкие СМИ сообщают, что Ребров принял все указанные выше условия и готов к работе с «Фенербахче».

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Все по теме:

ФК Фенербахче, Сергей Ребров, ФК Динамо (Киев).
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