Команда Реброва пропустила два гола в компенсированное время (Видео)

Новости спорта:«Ференцварош» умудрился пропустить 2 гола от «Пакша» в компенсированное время.

Украинский полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харатин отметился голом в гостевом поединке 28-го тура чемпионата Венгрии против «Пакша» (2:2).

На 82-й минуте Харатин сделал счет 2:0 в пользу своей команды. Но в концовке игры подопечные Сергея Реброва расслабились и умудрились пропустить два гола (на 90+2 и 90+6 минутах).

Несмотря на такое фиаско, «Ференцварош» уверенно лидирует в чемпионате Венгрии, опережая на 9 очков ближайшего конкурента, «Фехервар», за который феноменальный ассист сделал украинец Иван Петряк.

Видео голов матча

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