Ван Дейк станет самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба

Нидерландский защитник Вирджил ван Дейк побьет клубный рекорд Салаха.

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк переподпишет новый контракт с клубом, который сделает его самым высокооплачиваемым игроком в истории мерсисайдского клуба, сообщает The Sun.

Новый контракт нидерландского защитника будет сроком на пять лет. Согласно нему защитник заработает 57 млн фунтов (63,5 млн евро), что означает, что в неделю он будет зарабатывать 220 тыс. фунтов (245 тысяч евро в неделю).

В данный момент самым высокооплачиваемым футболистом Ливерпуля является нападающий Мохамед Салах, зарабатывающий 200 тыс. фунтов в неделю.

Ван Дейк в текущем сезоне провел за Ливерпуль 41 матч во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. В прошлом году он претендовал на получение Золотого мяча.