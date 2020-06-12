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Интер активно ведет полузащитника сборной Италии

Интер активно ведет полузащитника сборной Италии
07:19 Сегодня Телеграф football.ua
Обновлено: 07:35 Сегодня
Сандро Тонали может сменить клубную прописку в чемпионате Италии.

Полузащитник Брешии Сандро Тонали может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно, а главным претендентом на его подписание называется Интер. Как сообщает журналист Николо Скира, руководство миланского клуба ведет активные переговоры как с 20-летним итальянцем, так и с Брешией.

Утверждается, что "нерадзурри" предложили Тонали долгосрочный контракт на пять лет с годовым окладом в 2,5 миллионов евро. Кроме того, Интер готов включить в сделку различные бонусы за успешные выступления талантливого хавбека.

На данном этапе переговоров миланская команда пытается договориться с Брешией о размере компенсации за трансфер Сандро Тонали. "Леонесса" требует за своего игрока 50 миллионов евро.

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Напомним, ранее президент Брешии Массимо Челлино подтвердил, что получал предложения по Тонали от Барселоны, ПСЖ, Наполи, Интера, Ювентуса и Фиорентины. Сообщалось, что сам футболист предпочитает перейти в стан "нерадзурри".

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Все по теме:

ФК Интер (Милан), Футбол, Новости футбола, ФК Брешия, Сандро Тонали.

Автор:

Телеграф
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