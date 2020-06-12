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Севилья - Бетис: обзор матча возобновленного чемпионата Испании (Видео)

Севилья - Бетис: обзор матча возобновленного чемпионата Испании (Видео)
07:50 Сегодня Телеграф football.ua
Обновлено: 07:57 Сегодня
Смотреть видео голов и обзор матча 28-го тура чемпионата Испании Севилья - Бетис.

Испанская Ла Лига вернулась на наши телеэкраны после вынужденного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, принципиальным поединком 28-го тура между Севильей и Бетисом.

Несмотря на то, что Реал Бетис большую часть времени контролировал мяч, именно подопечные Хулена Лопетеги сумели реализовать свои моменты, в отличие от соперника. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу Севильи.

Смотрите видео голов и обзор матча Севилья — Бетис:

Севилья - Бетис 2:0

Голы: Окампос, 56 (с пенальти), Фернандо, 62

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Севилья: Вацлик — Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон (Эскудеро, 80) — Хордан, Фернандо, Торрес (Васкес, 80) — Окампос (Банега, 71), де Йонг (Эн-Несири, 71), Эль Хаддади (Сусо, 74)

Бетис: Роблес — Эмерсон, Сидней (Феддал, 46), Бартра, Морено (Педраса, 78) — Аленья (Хоакин, 69), Г. Родригес, Каналес — Фекир, Иглесиас (Морон, 69), Тельо (Лайнес, 61)

Предупреждения: Эмерсон, Бартра

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Футбол, Ла Лига, ФК Севилья, ФК Бетис, Севилья - Бетис.

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Телеграф
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