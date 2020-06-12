Исполком УЕФА в ближайшее время примет решения касательно еврокубков и Евро-2020

Ближайшая встреча Исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в формате видеоконференции пройдет в двух частях: днем 17 июня и утром 18 июня.
Как сообщает официальный сайт организации, в повестку дня первого заседания исполкома УЕФА вошли:
- Лига чемпионов УЕФА-2019/20 и Лиги Европы УЕФА-2019/20 - 1/8 финала и связанные решение
- Лига чемпионов УЕФА 2020/21 и Лиги Европы УЕФА 2020/21 - квалификация и групповой этап
- Лига чемпионов УЕФА-2019/20 среди женщин - стадии, начиная с 1/4 финала
- Лига чемпионов УЕФА 2020/21 среди женщин - календарь
- Юношеская лига УЕФА-2019/20 - календарь и остались стадии
- Стадионы и расписание матчей Евро-2020
- Стыковые матчи ЕВРО-2020 и групповой этап Лиги наций УЕФА 2020/21 - просмотр календаря
- Чемпионат Европы среди молодежи 2019-21 - календарь и формат
- Чемпионат Европы-2019/20 среди девушек до 17 лет и чемпионат Европы-2019/20 среди юношей до 19 лет - календарь и формат
- Текущий отчет по футзальным турнирам.
- Повестка дня второго заседания Исполкома УЕФА:
- Чемпионат мира-2022 - процедура жеребьевки отборочного цикла
- Правила лицензирования клубов и финансового "фэйр-плей"
- Рекомендации УЕФА по игре головой.
По итогам первого дня заседания исполкома состоится онлайн пресс-конференция с участием президента УЕФА Александера Чеферина.