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Исполком УЕФА в ближайшее время примет решения касательно еврокубков и Евро-2020

Исполком УЕФА в ближайшее время примет решения касательно еврокубков и Евро-2020
08:31 Сегодня Телеграф Укринформ
На ближайшей видеоконференции Исполкома УЕФА будет рассмотрено ряд важных вопросов.

Ближайшая встреча Исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в формате видеоконференции пройдет в двух частях: днем 17 июня и утром 18 июня.

Как сообщает официальный сайт организации, в повестку дня первого заседания исполкома УЕФА вошли:

  • Лига чемпионов УЕФА-2019/20 и Лиги Европы УЕФА-2019/20 - 1/8 финала и связанные решение
  • Лига чемпионов УЕФА 2020/21 и Лиги Европы УЕФА 2020/21 - квалификация и групповой этап
  • Лига чемпионов УЕФА-2019/20 среди женщин - стадии, начиная с 1/4 финала
  • Лига чемпионов УЕФА 2020/21 среди женщин - календарь
  • Юношеская лига УЕФА-2019/20 - календарь и остались стадии
  • Стадионы и расписание матчей Евро-2020
  • Стыковые матчи ЕВРО-2020 и групповой этап Лиги наций УЕФА 2020/21 - просмотр календаря
  • Чемпионат Европы среди молодежи 2019-21 - календарь и формат
  • Чемпионат Европы-2019/20 среди девушек до 17 лет и чемпионат Европы-2019/20 среди юношей до 19 лет - календарь и формат
  • Текущий отчет по футзальным турнирам.
  • Повестка дня второго заседания Исполкома УЕФА:
  • Чемпионат мира-2022 - процедура жеребьевки отборочного цикла
  • Правила лицензирования клубов и финансового "фэйр-плей"
  • Рекомендации УЕФА по игре головой.

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По итогам первого дня заседания исполкома состоится онлайн пресс-конференция с участием президента УЕФА Александера Чеферина.

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УЕФА, Лига Европы, Лига Чемпионов, Футбол, Евро-2020, Лига Наций, 20.

Автор:

Телеграф
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