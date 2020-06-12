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"Я бы ничего не менял": Шовковский вспомнил свой пропущенный мяч от Словении

"Я бы ничего не менял": Шовковский вспомнил свой пропущенный мяч от Словении
09:03 Сегодня Телеграф zbirna.com
Обновлено: 09:03 Сегодня
Александр Шовковский считает, что ему просто не повезло в игре со Словенией в рамках отбора на Евро-2000.

Экс-вратарь сборной Украины Александр Шовковский вспомнил один из самых трагичных моментов своей карьеры – матч против сборной Словении в стыковых матчах к Евро-2000.

"В стыковых матчах нам попалась Словения. Там были разные варианты, но после Хорватии и с учетом других возможных соперников, общественность все время акцентировала внимание на том, что это пусть и не проходной, но вполне проходимый противник. Дескать, мы обязаны. Почему так решили, не знаю, но у словенцев тоже были свои амбиции, и там тоже писали, что им досталась команда, с которой можно бороться. 

Впрочем, на наш настрой это никоим образом не повлияло – ни о какой недооценке не могло быть и речи. Матч в Любляне начался для нас хорошо – мы выиграли первый тайм благодаря голу Андрея Шевченко. Но после перерыва начались необъяснимые вещи, пошла какая-то странная игра. У нас было два спорных удаления, а потом случился этот гол Миленко Ачимовича. Разумеется, к нему привела моя техническая ошибка. Но, в то же время, если возвращаться к этому эпизоду, то я бы ничего не менял – в следующий раз, повторись ситуация, сыграл бы точно так же. 

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Я видел, что к этому мячу никто не бежит. Понимал, что успею. Все делал правильно, но, когда выбивал, мяч просто свалился с ноги и по невероятной случайности попал прямо к сопернику. Я хотел сделать вынос по бровке, подальше, но, к сожалению, не повезло", – сказал Шовковский.

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Сборная Украины, Александр Шовковский, Футбол, Сборная Словении, Новости футбола.

Автор:

Телеграф
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