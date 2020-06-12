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Лилль требует €80 миллионов за своего форварда

Лилль требует €80 миллионов за своего форварда
09:08 Сегодня Телеграф football.ua
Обновлено: 09:13 Сегодня
Наполи ведет переговоры о переходе нигерийского форварда Виктора Осимхены из Лилля. Французский клуб оценивает своего нападающего в 80 миллионов евро.

Нападающий Лилля Виктор Осимхен этим летом может сменить французскую Лигу 1 на итальянскую Серию А, поскольку Наполи уже начал переговоры по данному переходу. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на RMC Sport.

По информации источника, помешать осуществлению трансфера 21-летнего нигерийца в стан неаполитанцев может нежелание Лилля отпускать одного из ключевых своих футболистов, поэтому "доги" требуют за Осимхена 80 миллионов евро.

Интересно, ранее появлялась информация, что Лилль готов продать своего форварда за 60 миллионов евро, однако, учитывая большой спрос на игрока, французский клуб скорее всего решил повысить свои финансовые запросы.

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Ранее сообщалось, что в услугах Виктора Осимхена заинтересованы сразу пять клубов английской Премьер-лиги, в число которых вошли Ливерпуль, Арсенал, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм и Челси.

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Все по теме:

ФК Наполи, Футбол, ФК Лилль, Новости футбола, Виктор Осимхен.

Автор:

Телеграф
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