MLS is Back: результаты жеребьевки турнира

Победитель турнира получит путевку в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

Руководство МЛС представило формат возвращения лиги после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

Вместо регулярного сезона, боссы МЛС проведут специальный мини-турнир MLS is Back. В новом турнире, который пройдет в спорткомплексе ESPN Wide World в Орландо (штат Флорида), примут участие 26 команд.

Как сообщает пресс-служба лиги, все клубы разделили на шесть групп. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф. Еще четыре путевки в следующий этап распределят между клубами, занявшими третьи места.

Группа A: Орландо Сити, Интер Майами, Нью-Йорк Сити, Филадельфия, Чикаго Файр, Нэшвилл.

Группа B: Сиэтл, Даллас, Ванкувер, Сан-Хосе.

Группа C: Торонто, Нью-Инглэнд, Монреаль, Ди Си Юнайтед.

Группа D: Реал Солт-Лейк, Спортинг Канзас-Сити, Колорадо, Миннесота.

Группа E: Атланта, Цинциннати, Нью-Йорк Ред Буллз, Коламбус Крю.

Группа F: Лос-Анджелес, Лос-Анджелес Гэлакси, Хьюстон Динамо, Портленд Тимберс.

Победитель турнира получит право выступить в Лиге чемпионов КОНКАКАФ.