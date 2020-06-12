Венгер: Я уверен, что Барселона приобретет еще одного форварда

Арсен Венгер считает, что Барселона приобретет нападающего летом.

Экс-менеджер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал атакующую мощь каталонской "Барселоны" – в частности, француз поделился мнением об игре своего соотечественника Антуана Гризманна. Цитирует Венгера Goal.com.

"Барселона" всегда покупала величайших игроков. Каталонцы могут купить нападающего: конечно, Луис Суарес и Лионель Месси являются основными звеньями "сине-гранатовых" в атаке, но им может понадобиться тот, кто будет завершать наступления".

"Я все еще верю, что Гризманн начнет активно забивать – он еще не полностью адаптировался. Антуан – отличный бомбардир, сейчас он будет выглядеть свежее. Но я уверен, что "Барселона" приобретет еще одного форварда".

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