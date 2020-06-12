Марьян Швед может оказаться в чемпионате Германии

Украинец Марьян Швед если и покинет «Селтик», то ради одного из европейских чемпионатов.

Украинский вингер «Селтика» Марьян Швед не планирует возвращаться в Украину, даже несмотря на интерес к его персоне со стороны родных «Карпат».

По информации Sport.ua, футболист планирует пробиться в основу «Селтика», однако если тренерский штаб этого клуба посчитает, что Швед команде не нужен, то Марьян готов рассмотреть другие варианты.

В текущий момент определенный интерес к Шведу проявляют клубы из Германии и Бельгии, однако общение идет на уровне консультаций и говорить о чем-то более предметном преждевременно.

Текущая трансферная цена Шведа, согласно данных Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро. В сезоне-2019/20 украинец провел лишь 3 официальных матча за «Селтик», забив 1 мяч.