Луческу порекомендовал Реброва боссам Фенербахче

Наставник Ференцвароша Сергей Ребров может стать новым главным тренером Фенербахче. По информации СМИ, украинец согласился возглавить турецкий гранд со следующего сезона.
Как сообщает Fotospor, возможному сотрудничеству Реброва и Фенербахче не в последнюю очередь поспособствовал Мирча Луческу. Именно легендарный экс-наставник Шахтера порекомендовал боссам «канареек» рассмотреть кандидатуру украинского тренера.
Отмечается, что Луческу отметил умение Реброва развивать молодежь и способность работать без больших денежных вливаний. Это и привлекло Фенербахче, ведь в ближайшее время клуб будет вынужден затянуть пояса из-за проблем с финансовым фэйр-плей.
Ранее сам Ребров опроверг слухи о том, что со следующего сезона возглавит Фенербахче.