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Сегодня должно было стартовать Евро-2020

Сегодня должно было стартовать Евро-2020
11:25 Сегодня Телеграф sportarena
Обновлено: 11:31 Сегодня
Чемпионат Европы по футболу 2020 был перенесен на один год из-за пандемии коронавируса.

Сегодня, 12 июня, планировался матч-открытие чемпионата Европы по футболу 2020 года. Первой игрой Евро в этом году должна была стать встреча Турции и Италии на римском Стадио Олимпико.

Ранее УЕФА принял решение о переносе чемпионата Европы-2020 на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Матчи континентального первенства пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Поединки предстоящего чемпионата Европы по-прежнему должны принять Лондон, Мюнхен, Рим, Баку, Санкт-Петербург, Дублин, Бухарест, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Амстердам и Бильбао.

Исполком УЕФА в ближайшее время примет решения касательно еврокубков и Евро-2020

Сборная Украины на Евро-2020 сыграет в группе С против Нидерландов и Австрии. Третий соперник украинской команды определится после плей-офф Лиги Наций, матчи которого предварительно были перенесены на сентябрь нынешнего года.

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Футбол, Евро-2020, Новости футбола.

Автор:

Телеграф
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