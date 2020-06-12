Скачать
Пятница, 12.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Формула-1 официально отменила три Гран-при
Формула-1 официально отменила три Гран-при
Магдалено победил Висенте после дисквалификации соперника (Видео)
Магдалено победил Висенте после дисквалификации соперника (Видео)
Коби Брайант посмертно награжден премией Эмми
Коби Брайант посмертно награжден премией Эмми
Хирн назвал неожиданное место проведения боя Усик - Чисора
Хирн назвал неожиданное место проведения боя Усик - Чисора

Мальдини перенес операцию по удалению камней из почек

Мальдини перенес операцию по удалению камней из почек
11:37 Сегодня Телеграф ua-football.com
Обновлено: 11:37 Сегодня
Легенде Милана Паоло Мальдини удалили камни из почек.

Технический директор итальянского "Милана" Паоло Мальдини пропустил встречу боссов клуба с командой, которая состоялась 10 июня.

По информации Football Italia со ссылкой на Milan News, функционер в день мероприятия был на операции по удалению камней из почек. Вчера он уже присутствовал на тренировке команды перед полуфиналом Кубка Италии с туринским "Ювентусом".

Как сообщает источник, 51-летний Мальдини уже вернулся к работе. Напомним, что Паоло занимает пост в руководстве "россонери" с 2018 года. На протяжении всей карьеры, с 1984-го по 2009 год, итальянец выступал исключительно за "Милан".

Ранее сообщалось, что Паоло Мальдини может получить новое место работы в Испании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Милан, Футбол, Новости футбола, Паоло Мальдини.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Амстердам будет принимать матчи Евро-2020, где сыграет сборная Украины
02 Ван Дейк станет самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба
03 Севилья одолела Бетис в первом матче после возобновления Ла Лиги
04 Coca-Cola теперь главный спонсор Кубка Италии
05 Фернандеш считает, что Манчестер Юнайтед сделает все, чтобы хорошо закончить сезон
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь