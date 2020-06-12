Мальдини перенес операцию по удалению камней из почек

Легенде Милана Паоло Мальдини удалили камни из почек.

Технический директор итальянского "Милана" Паоло Мальдини пропустил встречу боссов клуба с командой, которая состоялась 10 июня.

По информации Football Italia со ссылкой на Milan News, функционер в день мероприятия был на операции по удалению камней из почек. Вчера он уже присутствовал на тренировке команды перед полуфиналом Кубка Италии с туринским "Ювентусом".

Как сообщает источник, 51-летний Мальдини уже вернулся к работе. Напомним, что Паоло занимает пост в руководстве "россонери" с 2018 года. На протяжении всей карьеры, с 1984-го по 2009 год, итальянец выступал исключительно за "Милан".

Ранее сообщалось, что Паоло Мальдини может получить новое место работы в Испании.