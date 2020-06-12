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Шовковский вспомнил роковую ошибку вратаря Филимонова

Шовковский вспомнил роковую ошибку вратаря Филимонова
11:52 Сегодня Телеграф zbirna.com
Обновлено: 12:02 Сегодня
Экс-вратарь сборной Украины Александр Шовковский вспомнил роковую ошибку вратаря российской сборной Александра Филимонова.

Экс-вратарь сборной Украины Александр Шовковский вспомнил эпичный фейл вратаря российской команды Александра Филимонова во время легендарного матча между национальными командами в 1999 году (1:1).

«Перед игрой было много сравнений, но не все они носили, скажем так, аналитический характер. Проводили параллели и между вратарями. Хорошо помню, что Александра Филимонова сравнивали с Годзиллой, а меня – с… ягненком. Мол, растопчет чудище бедное животное (улыбается). Задавит, уничтожит – грубых и пафосных эпитетов хватало, и весь этот груз, считаю, и лег на плечи вратаря российской команды. 

Ведь, анализируя гол Андрея Шевченко, можно смело говорить, что это была техническая ошибка неправильного принятия решения. А неверные поступки чаще всего бывают из-за психологии и эмоций. В том эпизоде Филимонов мог совершенно спокойно перевести мяч на угловой, и почему он решил его ловить, сложно понять. 

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Поэтому и объясняется это все исключительно тем давлением, которое было в СМИ. Ведь, еще раз подчеркну, вратарь практически безупречно провел всю игру, но одна ошибка стоила всего результата», – сказал Шовковский.

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Александр Шовковский, Футбол, Новости футбола, Александр Филимонов.

Автор:

Телеграф
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